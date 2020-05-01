DSÖ'den Trump'a cevap: COVID-19'un doğal kökenli olduğundan eminiz
01.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:15
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, COVID-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, COVID-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com