DSÖ'den Mısır'a koronavirüs nedeniyle çarşı ve dükkanlarda "katı önlemler alma" çağrısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı ve pazarlar ile ticari işletmelerde "katı önlemler" alma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı ve pazarlar ile ticari işletmelerde "katı önlemler" alma çağrısında bulundu.

DSÖ Mısır Temsilcisi John Jabbour, Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Kurulu'nda düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın krizin başlamasından bu yana koronavirüsle mücadelede ciddi davrandığını, pozitif vakaları takip altına almak için tüm şehirlerde salgınla mücadele eden ekiplerin harekete geçirildiğini belirtti.

Buna rağmen ülkedeki çarşı ve halk pazarlarındaki kalabalıklığa işaret eden Jabbour, "Tüm dükkan sahiplerinde kendilerini ve başkalarını korumak için sağlık hassasiyeti ve ulusal duyarlılık bulunması gerekiyor." dedi.

Devletin çarşı ve pazarlar ile ticari işletmelerdeki kalabalığı azaltmak için hızlı ve katı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Jabbour, bu hareketliliğin devam etmesi halinde daha sert tedbirlerin gündeme geleceğini kaydetti.

Jabbour, virüsün daha fazla yayılmasının, arzu etmedikleri bir senaryo olduğuna dikkati çekti.

Mısır'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 159 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 2 bin 65 oldu.

Kaynak: AA