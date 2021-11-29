DSÖ'den, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin "durumumuz tehlikede" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin, "Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) özel oturumunun açılışında konuştu.

Omicron varyantının ortaya çıkmasının dünyanın gelecekteki salgınlarla mücadelesi için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Ghebreyesus, "Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir geleceğe yatırım için seçim yapmanın zamanının geldiğini" vurguladı.

Ghebreyesus, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'ya bazı Batılı ülkelerin seyahat yasağı getirmesine tepki gösterdi.

Bu ülkelere Kovid-19'in yeni varyantını tespit edip DSÖ'ye bildirdikleri için cezalandırmak yerine teşekkür edilmesi gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "Henüz Omicron'un daha fazla bulaşıcı olduğunu, daha şiddetli hastalığa ve enfeksiyon riskine yol açtığını ve aşıları savuşturma riskinin daha fazla olduğunu bilmiyoruz. DSÖ'deki ve dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları bu soruları yanıtlamak için ivedilikle çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkmasının, insanlığın durumunun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çizdiğini vurguladı.

Kovid-19 aşılarının ülkelere adil şekilde dağıtılması gerektiğini bir kez daha tekrarlayan DSÖ Genel Direktörü, "Öncelikle sağlık çalışanları aşılanmalı." dedi.

Ghebreyesus, son çare olarak gördüğü kapanmalara (karantinalara) gerek olmadığını kaydetti.

"Omicron çok yüksek risk oluşturuyor"

Öte yandan, DSA özel oturumu başlamadan önce DSÖ'den 194 üye ülkeye yönelik yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının küresel çapta "çok yüksek risk oluşturduğu" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Omicron nedeniyle sağlık sistemlerinde baskıların artmasının daha fazla ölümlere yol açabileceğine dikkat çekilerek "Omicron'un körüklediği başka bir büyük Kovid-19 dalgası meydana gelirse, sonuçlar ciddi olabilir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'den dün yapılan açıklamada ise Kovid-19'un Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığı bildirilmişti.

Dünya Sağlık Asamblesinin özel oturumu 1 Aralık Çarşamba günü sora erecek.

Asamblede gelecekteki salgınları önlemeye yönelik uluslararası bir anlaşma üzerinde müzakerelerin başlatılması hedefleniyor.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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