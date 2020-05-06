DSÖ'den Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "geçiş dönemi" uyarısı
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DSÖ'den Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "geçiş dönemi" uyarısı

DSÖ'den Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde
06.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:56

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi konusunda ülkelerin son derece dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi konusunda ülkelerin son derece dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Her geçen gün daha fazla ülkenin Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran Ghebreyesus, DSÖ'nün bu konuda ülkelere önerdiği kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, bu kriterlerden bazılarını, Kovid-19 taşıyıcılarının etkin gözetimi, izolasyon, temas takibi ve tedavi için sağlık sistemi kapasitelerinin mevcut olması, okul, iş yerleri ve insanların zorunlu olarak gittiği diğer alanlarda salgın riskinin en aza indirilmesi, riskin yönetilebilir olması ve toplumun salgın konusunda eğitilmesi olarak sıraladı.

Ülkelerin aldığı önlemlerin esnetilmesi konusunda uyarıda bulunan Ghebreyesus, "Ülkeler, geçiş dönemini son derece dikkatli bir şekilde ve aşamalı olarak yönetemezlerse, tecrit dönemine dönüş riski zaruri olacaktır." dedi.

Dr. Ghebreyesus, Örgüt'ün, 14 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaşmadığını duyurmasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta, virüs konusunda dünyayı 14 Ocak'tan önce uyardıklarını ileri sürdü.

DSÖ Direktörü, bu tarihten önce hazırladıkları rehberde virüsün insandan insana bulaştığına dair bilginin eklendiğini bunun da ülkelerin virüse karşı hazırlık yapmasında etkili olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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