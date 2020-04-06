DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki Açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, İsviçre, Afrika, Güncel

DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktorun ifadelerini, "ırkçı, utanç verici, korkunç ve sömürge dönemi kalıntıları" şeklinde...

06.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:42
DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktorun ifadelerini, "ırkçı, utanç verici, korkunç ve sömürge dönemi kalıntıları" şeklinde niteleyerek "Afrika herhangi bir aşı için test alanı olamaz ve olmayacaktır." dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin ilk bilgilendirmeyi yapmalarının ardından 100 günden az bir süre geçmesine rağmen aşı araştırmalarının inanılmaz bir hızla ilerlediğini söyledi.

Ghebreyesus, yaklaşık 20 enstitü ve şirketin aşı geliştirmek için yarıştığını vurgulayarak "DSÖ, ilaçlar ve aşılar geliştirildikçe, tüm ülkeler ve insanlar arasında eşit paylaşılmasını sağlamakta kararlıdır." ifadesini kullandı.

Fransız doktorlara "ırkçılık" suçlaması

Bazı Fransız doktorların Kovid-19 aşısının Afrika'da denenebileceğine yönelik açıklamalarını anımsatan Ghebreyesus, "Doğrusunu söylemek gerekirse dehşete düştüm. Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuzu söylediğim bir zamanda bu tür 'ırkçı söylemler' dayanışma karşıtlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika herhangi bir aşı için test alanı olamaz ve olmayacaktır." diyen Ghebreyesus, Kovid-19 aşısının testi konusunda ister Afrika isterse Avrupa olsun ayrım yapmadan aynı protokolleri takip edeceklerini dile getirdi.

Ghebreyesus, Fransız doktorların açıklamalarını "utanç verici" ve "korkunç olarak niteleyerek, şöyle devam etti:

"Eğer bir yerde test yapılması gerekiyorsa insanlara eşit muamele yapılması lazım. Sömürgeci zihniyetin kalıntılar artık durmak zorunda. DSÖ, bunun olmasına izin vermeyecek. 21. yüzyılda bilim adamlarından böylesine açıklamalar duymak utanç verici ve korkunç bir durum. Bu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz."

"Maske kullanılması konusunda siyah veya beyaz cevap yok"

Virüsten korunmak için maske kullanılması tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Siyah veya beyaz bir cevap yok. Sihirli değnek de yok. Maske tek başına pandemiyi durduramaz. Ülkeler, vakaları bulmaya, test etmeye, izole etmeye, her vakayı tedavi etmeye ve her temasın izini sürmeye devam etmek zorundadır." diye konuştu.

Öte yandan, basın toplantısına müzik dünyasının önemli isimlerinden Lady Gaga da katıldı.

Lady Gaga, dünya genelindeki sağlık çalışanlarına destek amacıyla 18 Nisan'da internet üzerinden yayımlanacak, "One World: Together at Home" başlıklı programa ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

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