DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı
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DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı

Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.

04.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:41
DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı

hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.


Örgüt ülkelere yaptığı çağrıda, Covid-19 ile mücadelede kullanılan malzemelerin üretimini yüzde 40 civarından artırmalarını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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