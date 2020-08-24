DSÖ'den koronavirüs aşı açıklaması : Tünelin sonundaki ışık görüldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) için gerçekleştirilen aşı çalışmaları için, "Tünelin sonundaki ışık görüldü" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) için gerçekleştirilen aşı çalışmaları için, "Tünelin sonundaki ışık görüldü" açıklamasını yaptı.

DSÖ, Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs için gerçekleştirilen çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu söyledi. Ghebreyesus aynı zamanda, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü. Geçen hafta söylediğim gibi; birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA