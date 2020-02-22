DSÖ'den koronavirüs alarmı: Çin dışında hızla yayılıyor

22.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:16

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros koronavirüsün Çin dışında hızla yayılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Virüse İran'ın ardından Lübnan'da da rastlandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının artmasının alarm verici olduğunu söyledi. Tedros Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Bu salgını kontrol altında tutmak için süre giderek daralıyor" dedi. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen yetkili, "Ama bu şansı şimdi kaçırırsak, işte o zaman ciddi bir sorunumuz olur. Günün birinde geriye bakıp bu zaman aralığını kullanmadığımız için pişman olmamalıyız" dedi.



DSÖ Başkanı, hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentiyle bağlantısı olmayanların sayısının giderek arttığını belirterek, İran'da vaka sayısındaki artışa ve Lübnan'da da ilk vakanın tespit edilmesine dikkat çekti. Tedros, "Bütün bu noktalar sıralandığında durum çok endişe verici" dedi.



Tedros kreditör ülkelere de çağrıda bulunarak koronavirüsle mücadele için daha fazla mali yardım talep etti. Tedros'a göre Nisan ayına dek acil önlemler alınması için öngörülen 61,5 milyon doların bugüne dek sadece bir milyon 200 bin doları örgüte gönderildi. Bu para ile sağlık sistemi zayıf ülkelerin olası salgına karşı desteklenmesi planlanıyor.



Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında uluslarası uzmanlardan oluşan ekip, Cumartesi günü salgının ortaya çıktığı Vuhan'da meslektaşlarıyla bir araya gelecek. Söz konusu ekipte ABD, Almanya, Japonya, Nijerya, Rusya ve Güney Kore'den uzmanlar bulunuyor. Ekip geçen hafta sonundan bu yana Çin'de temaslarda bulunuyor.



İran'da ölü sayısı arttı



İran'da son iki günde dört kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ve 18 vakanın tespit edildiğini söyleyen Tedros Lübnan'ın da bugün ilk koronavirüs vakasını onayladığını kaydetti. DSÖ Tahran'a virüs için test kitleri gönderildiğini açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce ülkesini ziyaret eden ve Kum'da yaşayan Çinli bir işçinin salgına neden olduğunu tahmin ediyor.



Lübnan'a nasıl yayıldı?



Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'ın Kum kentinden Lübnan'a dönen 45 yaşında bir kadında koronavirüs tespit edildiğini, söz konusu kişi ile aynı uçakta olan iki kişinin ise virüs bulaşmış olabileceği şüphesi ile Beyrut'ta hastanede gözlem altında tutulduğunu ifade etti. Uçaktaki diğer yolcuların ise 14 gün boyunca evlerinde kalacağı ve kimseyle görüşmeyeceği duyuruldu. Virüsün belirtilerinin ortaya çıkması halinde ise bu kişilerin karantinaya alınması planlanıyor. Uçakta toplam 150 yolcu olduğu açıklandı.



İtalya'da vaka sayısı arttı



İtalya'nın kuzeyinde de sekiz kişide daha virüs tespit edildi. Bölge yönetimi sağlık işleri sorumlusu Giulio Gallero bugün düzenlediği basın toplantısında yeni vakaları doğruladı. Yeni vakalarla İtalya'daki koronavirüs vakalarının sayısı 17'ye ulaşmış oldu.



Covid-19 adı verilen koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubei vilayetindeki Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde hızla yayılmıştı. Çin'de şu ana dek koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 2 bini aştı.



dpa, rtr, HT, BK



(c)