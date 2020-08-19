DSÖ'den Irak'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı
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DSÖ'den Irak'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Irak'ta büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'den Irak'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı
19.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:07

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Irak'ta büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Irak'ın başkenti Bağdat'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarında endişe verici derecede artış olduğu belirtilerek, yakında büyük sağlık krizi yaşanabileceği vurgulandı.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasının, yıllarca süren çatışmalarla zayıflayan sağlık sistemine yeni sorunlar eklediği kaydedilen açıklamada, yetkililer tarafından getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi ve önleyici tedbirlere uyulmamasının da aralarında bulunduğu birçok faktöre bağlı olarak Irak'taki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun geçen aylarda kötüleştiğine işaret edildi.

Irak'ın pek çok bölgesinin virüse bulaştığı ve virüsün toplum düzeyinde yayılması sorunu yaşandığı belirtilen açıklamada, bunun endişe verici ve tehlikeli bir durum olduğunun, acil ve ciddi önlemler gerektirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, virüsün yayılma hızını düşürmek, günlük vaka sayısını azaltmak ve virüsün toplumda yayılmasını sona erdirmek için ne pahasına olursa olsun Kovid-19'la mücadele prosedürlerini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.

Kaynak: AA

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