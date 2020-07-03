DSÖ'den Irak'a tıbbi malzeme yardımı
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DSÖ'den Irak'a tıbbi malzeme yardımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Irak'a tıbbi malzeme yardımı yaptı.

DSÖ'den Irak'a tıbbi malzeme yardımı
03.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:41

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son dönemde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Irak'a tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etmeye devam ediyor. Irak'ta son dönemde korona virüs vakalarında büyük artışın yaşanması ve tıbbi malzeme eksikliğinin görülmesinin ardından DSÖ'den yardım geldi. DSÖ Irak Temsilcisi Ethem İsmail, yaptığı açıklamada Irak Sağlık Bakanlığı isteği üzerine solunum cihazları başta olmak üzere korona virüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerden oluşan yardımın bugün Irak'a ulaştığını duyurdu. İsmail, yardımların DSÖ'nün Dubai'deki depolarından sağlandığını belirtirken, Irak'ın bu yardımlara büyük ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bazı hastanelerde yeterli sayıda koruyucu ekipmanın bulunmadığına dikkat çeken İsmail, haftaya yardımların ikinci kısmının geleceğini aktardı. DSÖ Temsilcisi, "Bazı hastanelerde yeterli sayıda oksijen tüpünün bulunamaması nedeniyle zor durumlar yaşanıyor. Hasta sayısı artınca oksijen tüpleri yetmeyecek. Ulaşan oksijen tüpleri hastanelerdeki açığı kapatabilir" dedi.

Irak'ın Zikar kentinde geçtiğimiz haftalarda korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılan oksijen tüplerinin bitmesi ülkede krize neden olmuştu. Hasta yakınlarının tüpleri alabilmek için verdiği mücadelenin görüntüleri ise büyük tepki çekmişti.

Irak'ta toplam korona virüs vaka sayısı 56 bin 20'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 262'ye ulaştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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