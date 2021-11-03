DSÖ'den Hint aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı - Haberler
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DSÖ'den Hint aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DSÖ'den Hint aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da üretilen korona virüs aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da üretilen korona virüs aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in korona virüse karşı geliştirdiği "Covaxin" aşısına acil kullanım onayı verdi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, DSÖ'ye aşı önerileri sağlayan bağımsız Teknik Danışma Grubu'nun Covaxin'in Covid-19'a karşı koruma standartlarını karşıladığı belirtildi. Aşının faydasının risklerinden çok daha fazla olduğu ifade edildi. Covaxin'in ayrıca DSÖ Uzmanların Bağışıklama ile ilgili Stratejik Danışma Grubu (SAGE) tarafından da incelendiği, aşının 18 ve üzeri tüm yaş gruplarında 4 hafta arayla iki doz halinde kullanılmasının tavsiye edildiği kaydedildi. İkinci dozdan 14 gün sonra korona virüse karşı yüzde 78 etkili olduğu belirtilen Covaxin'in kolay saklanabilir olmasıyla düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun olduğu vurgulandı.

DSÖ, şimdiye kadar Covaxin dışında AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson ve Moderna ile Çin'in Sinopharm aşısına onay vermişti.

-İHA-

DSÖ'den Hint aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

 Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

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