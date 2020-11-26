DSÖ'den hareketsizlik uyarısı
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DSÖ'den hareketsizlik uyarısı

26.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:31
DSÖ'den hareketsizlik uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle hareketliliğin azaldığı uyarısı yaparak yetişkinlerin haftada 2,5-5 saat, çocuk ve gençlerin günde bir saat fiziksel aktiviteye ihtiyacı bulunduğunu hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle hareketliliğin azaldığı uyarısı yaparak yetişkinlerin haftada 2,5-5 saat, çocuk ve gençlerin günde bir saat fiziksel aktiviteye ihtiyacı bulunduğunu hatırlattı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), evden çalışma uygulamasının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamaları, spor salonlarının kapatılması gibi önlemler nedeniyle insanların giderek daha da az hareket ettiği uyarısında bulundu.

Sağlıklı bir yetişkinin, temponun yoğunluğuna göre haftada en az iki buçuk ila beş saat hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken DSÖ, çocuk ve gençlerin ise günde bir saat fiziksel aktiviteye ihtiyacı bulunduğunu belirtti. DSÖ verilerine göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 25'i ve gençlerin yüzde 80'i bu hedefe ulaşamıyor.

Kalp, şeker ve kansere karşı etkili

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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, fiziksel aktivitenin kişinin sağlığı ve psikolojisi için belirleyici öneme sahip olduğunu vurgulayarak, fiziksel aktivitenin insan ömrünü yıllarca uzatabileceğini ve yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunacağını belirtti. Ghebreyesus, düzenli hareketin kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kanseri önlemede kilit rol oynadığını da kaydetti.

Düzenli hareketin depresyon ve korku hissini azaltmakta yardımcı olduğu, genel ruhsal durumu düzeltmesinin yanı sıra hafızayı da güçlendirdiği biliniyor.

DSÖ açıklamasında koronavirüs pandemisinin fiziksel aktiviteye yönelik etkileriyle ilgili henüz istatistiklerin bulunmadığı, ancak pek çok kişinin evde daha fazla süre geçirmek zorunda kalması nedeniyle günlük rutin hareketliliğin büyük ölçüde azaldığı belirtildi.

Hareketsizliğin maliyeti 45 milyar euro

Bu durumun son derece endişe verici olduğunu belirten DSÖ, hareketsizliğin sağlık sistemlerine maliyetinin 45 milyar euroyu bulduğuna ve dünya çapında yılda beş milyona varan sayıda ölümün fiziksel aktiviteyle önlenebileceğine işaret etti.

DSÖ'nün fiziksel aktiviteden sorumlu biriminin yöneticisi Fiona Bull da "Oturarak geçirdiğimiz vakti önemsememe eğilimindeyiz" diyerek günlük hareketi ölçen dijital uygulamalardan yararlanılmasını tavsiye etti.

AFP/BK,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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