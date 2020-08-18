DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı DSÖ, semptom göstermeyen gençlerin virüsün yayılmasında önemli rol oynadığını belirterek gençleri uyardı.

DSÖ, semptom göstermeyen gençlerin virüsün yayılmasında önemli rol oynadığını belirterek gençleri uyardı. Diğer yandan koronavirüsün mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olduğuna dair bulgular var.Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılmasında belirti göstermeyen ya da çok hafif belirti gösteren gençlerin payının büyük olduğunu belirterek gençleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DSÖ'nün Asya-Pasifik bölge sorumlusu Takeshi Kasai, bölgede koronavirüs vakalarının hızla yayılmasında 20, 30 ve 40'lı yaşlarındaki genç insanların önemli rol oynadığını belirterek bu yaş grubundaki pek çok vakanın hafif ya da hiç görünmeyen semptomlar nedeniyle virüs taşıdığının farkına varmadığını ve virüsü bilmeden başkalarına bulaştırdığını kaydetti.

Bu durumun virüsün yaşlılar ya da ön hastalıkları bulunanlar gibi riskli gruplara, yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine ve geri kalmış kırsal bölgelere yayılması riskini artırdığına dikkat çeken DSÖ yetkilisi, özel risk altındaki grupların virüsten korunması için çabaların katlanması gerektiğini kaydetti.

Asya ve Pasifik'ten 27 ülkeyi kapsayan Batı Pasifik bölgesinde şimdiye kadar teyitli 400 bin koronavirüs vakası kaydedilirken 9 bin 300 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

"Mutasyonun öldürücülüğü daha az"

Diğer yandan dünya çapında koronavirüs vakalarındaki artış hızlanırken koronavirüsün mutasyonuyla ilgili yeni bulgular ortaya çıkmaya başladı.

Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Birliği'nin başkanlığına seçilen Singapur Ulusal Üniversitesi kıdemli danışmanı Paul Tambyah, koronavirüsün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde giderek daha sık rastlanan mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olabileceğini söyledi.

Bilim insanları tarafından ilk olarak Şubat ayında keşfedilen D614G mutasyonunun yayıldığı alanlarda ölüm oranlarının düşmesinin bu tezi akla getirdiğini kaydeden Tambyah, "Karşımızda daha bulaşıcı ama daha az öldürücü bir virüsün bulunması iyi birşey olabilir" dedi.

Virüslerin çoğunun mutasyon sürecinde daha az tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken Tambyah, "Daha fazla insana bulaşmak ama onları öldürmemek virüsün kendi çıkarınadır. Çünkü virüs beslenmek ve barınmak için bir ev sahibine muhtaçtır" diye konuştu.

DSÖ, Şubat ayından bu yana Avrupa ve Amerika'da yayılan yeni mutasyonun daha ağır seyreden vakalara yol açtığına dair elde veri bulunmadığını açıklamıştı.

D614G mutasyonunun Malezya'da iki bölgede yayılmasının ardından sağlık yetkilileri halkı tedbirli olmaları yönünde uyarmıştı. Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bu bölgelerde tespit edilen D614G'nin on kat daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 21 milyon 900 bini aştı, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 772 bin 647'ye ulaştı.

dpa,rtr/BK,JD

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Kaynak: Deutsche Welle