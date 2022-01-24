DSÖ'den Gana'ya acil tıbbi malzeme desteği - Haberler
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DSÖ'den Gana'ya acil tıbbi malzeme desteği

DSÖ'den Gana'ya acil tıbbi malzeme desteği
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gana'nın Western vilayetinde 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ülkeye acil tıbbi malzeme gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gana'nın Western vilayetinde 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ülkeye acil tıbbi malzeme gönderdi.

DSÖ Gana Temsilcisi Dr. Rafiq Okine, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kazanın ardından DSÖ Gana yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.

Okine, Kazada yaralananların acil müdahale için plevral drenaj sistemleri, 452 gazlı bez ve 160 paket alçı gibi tıbbi malzeme sevk ettiğini kaydetti.

Gönderilen malzemelerin ciddi yanıkları olan 59 kadar kişinin tedavisinde kullanılabileceğini ifade eden Okine, DSÖ'nün bu zor zamanlarda Gana'nın yanında olduğunu söyledi.

Gana'nın Western vilayetinde 20 Ocak'ta maden ocağında kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü, Gana, 112, Güncel, Haber

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