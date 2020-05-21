DSÖ'den Endişelendiren Açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DSÖ: "En Fazla Vaka Artışını Son 24 Saatte Gördük"

Dünyada son 24 saatte 106 bin koronavirüs vakası bildirildiği açıklandı. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı günden bu yana en fazla vaka artışının yaşandığını duyurdu.

106 bin vakanın üçte ikisini sadece 4 ülkenin rapor ettiğini belirten Ghebreyesus, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan vaka artışı konusunda da endişelerini dile getirerek "Bu salgında daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

Türkiye'de Son Durum Ne?

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı.

VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020