DSÖ'den dikkat çeken açıklama
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DSÖ'den dikkat çeken açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çekici bir açıklama geldi. Örgüt, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının, resmi olarak bildirilen rakalmlardan iki-üç kat daha fazla olduğu tahmininde bulunuldu.

Salgın nedeniyle birçok bölgede sağlık sistemleri zarar gördü, sağlık hizmetleri kesintilere uğradı.. Dünya Sağlık Örgütü bu gibi durumların gerçek rakamlarla resmi rakamlar arasında önemli ölçülerde farklılıklara yol açtığını bildirdi.

Yine bu dönemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle korona virüs dışında başka ciddi hastalıkları olan birçok insanın tedavi edilemediği, bu nedenle de

hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada istatistiksel verilerin derlenmesinde de bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.. Öyle ki 133 ülkede gerçekleştirilen araştıramalar sonucunda Afrika'da tüm ölümlerin sadece yüzde 10'unun doğru olarak kaydedildiği belirlendi. Avrupa'da ise bu oranın yüzde 98 olarak saptandı.

DSÖ'den dikkat çeken açıklama
DSÖ'den dikkat çeken açıklama
DSÖ'den dikkat çeken açıklama
DSÖ'den dikkat çeken açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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