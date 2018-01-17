Dsö'den Brezilya Yolcularına "Sarıhumma Aşısı" Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde sarıhumma riski olduğu uyarısını yaptı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, eyalet geneline ve başkenti Sao Paulo'ya seyahat edeceklere sarıhumma aşısı yaptırmaları tavsiye edildi.

Eyalette şüpheli ve teyit edilen vakalarda görülen artış üzerine yapılan öneride, eyalete gidecek tüm uluslararası yolculara seyahatlerinden en az 10 gün önce aşılanmaları ve sivrisinek ısırıklarından korunmak için önlemler almaları gerektiği kaydedildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Antonio Nardi, ziyaretçilerin şehir merkezlerinde kalmaları halinde risk altında olmadıklarını ifade etti.

DSÖ'nün tavsiyesinin, "aşırı endişeden" kaynaklandığını belirten Nardi, kayıt altına alınan vakaların sayısında artış olsa da bunun "salgın" olmadığına dikkati çekti.

Sao Paulo yetkililerinin, şubat ayı sonuna kadar eyalet nüfusunun yarısının aşılanması amacıyla yürütülen kampanyaya hız vereceğini bildiren Nardi, "Gerekli olması halinde tüm Brezilya nüfusuna yetecek aşı var." dedi.

Brezilya sağlık yetkilileri, 2017'nin temmuz ayından bu yana 35 sarıhumma vakası tespit edildiğini, bunlardan 20'sinin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Brezilya'da gelece ay başlayacak karnaval dolayısıyla çok sayıda uluslararası ziyaretçinin bu ülkeye gelmesi bekleniyor.