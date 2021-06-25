DSÖ'den "Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılması insani felakete yol açar" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeyindeki Babülhava Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılmasının "yeni bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeyindeki Babülhava Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılmasının "yeni bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, yaptığı açıklamada, sınır kapısının Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının bölgeye tek erişim noktası olduğunu vurgulayarak "BM'nin geniş kapsamlı sınır aşırı yardım operasyonunun önümüzdeki 12 ayda da sürmesi yaşamsal öneme sahip." dedi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay yaklaşık 1000 kamyonun, arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının da olduğu ilaç ve insani yardım malzemesi taşıdığını ifade eden Sözcü Lindmeier, "Bu malzemelerin sevkiyatının aksaması, hastalık ve ölümlerde artışa yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Lindmeier, "BM'nin sınırdan geçiş yetkisinin süresinin uzatılmaması, insani yardım operasyonlarını büyük ölçüde azaltarak kuzeybatı Suriye'yi yeni bir insani felakete sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de 10 yıldır süren çatışmaların ülkedeki altyapıyı yok etmesi ve sosyal hizmetleri kesintiye uğratması nedeniyle milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Sınır kapısından yardım faaliyetinin sürdürülmesi için verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler halen Güvenlik Konseyi'nde yürütülüyor. Ancak Rusya şubatta yetki süresinin uzatılmasını engelleyeceği sinyalini vermişti.

Güvenlik Konseyi, 2014'te aldığı kararla BM yardım kuruluşlarının Türkiye, Irak ve Ürdün üzerinden Suriye'ye insani yardım sağlama yetkisi vermişti. Ancak Rusya'nın yetkinin süresinin uzatılmasını veto etme tehdidi üzerine Konsey 10 Ocak 2020'de yetki verilen üç sınır kapısından, Irak'tan geçişleri sağlayan Yarubiye Sınır Kapısı ile Ürdün'den geçişleri sağlayan Babülselam Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Türkiye'den geçişleri sağlayan Babülhava Sınır Kapısı, BM'nin ve diğer insani yardım kuruluşlarının kullandığı tek yardım hattı haline gelmişti.

Babülhava Sınır Kapısı'nın karşısında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin