DSÖ'den AstraZeneca'nın aşısına acil kullanım onayı
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DSÖ'den AstraZeneca'nın aşısına acil kullanım onayı

16.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48
DSÖ'den AstraZeneca'nın aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2 verisyonuna acil kullanım onayı verildiğini duyuruldu. Aşıların, Güney Kore'deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan'daki Serum Enstitüsü tarafından üretileceği ifade edildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, "Şu an DSÖ tarafından acil kullanım için listelenmiş 3 Covid-19 aşısına sahibiz ve hızlı dağıtım için tüm parçalar yerinde ancak yine de üretimi artırmamız gerekiyor" dedi.

DSÖ daha önce Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını acil kullanım için listelemişti.


DSÖ'den AstraZeneca'nın aşısına acil kullanım onayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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