- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulundu.

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

PARİS - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulundu.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 20'den fazla ülkede tedbir amaçlı kullanımı askıya alınmış, Avrupa İlaç Ajansı ise aşının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı. EMA tarafından yapılan açıklamanın ardından aralarında İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa'nın da bulunduğu bazı ülkelerde aşının kullanımı tekrar başlarken, Dünya Sağlık Örgütü bugünkü toplantısında AstraZeneca aşısınıa ilişkin güvenlik konusunu ele aldı. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin Oxford-AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde kan pıhtıları hakkındaki verileri gözden geçirmek için toplandığını hatırlatan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Komite, Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından mevcut verilerin pıhtılaşma koşullarında genel bir artışa işaret etmediği sonucuna vardı" dedi.

İnsanların AstraZeneca aşısının güvenliği konusunda endişeleri olabileceğini ifade eden Ghebreyesus "AstraZeneca aşısı, ölümleri önleme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Komite, aşının faydalarının Covid-19 kaynaklı enfeksiyonlar ve risklerden daha ağır bastığını açıkladı. Bu durumda soru yok. Covid-19 ölümcül bir hastalık ve Oxford-AstraZeneca aşısı bunu önleyebilir. Covid-19'un kendisinin kan pıhtılarına neden olabileceğini hatırlamak da önemli" ifadelerini kullandı.

"AstraZeneca Covax'in yüzde 90'ınını oluşturuyor"

Ghebreyesus, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere korona virüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan Covax aracılığıyla dağıtılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu için AstraZeneca aşısının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Doğu Karayip Devletleri Örgütü liderleriyle görüştüğünü belirten Ghebreyesus, "Ülkelerin çoğu çok sayıda Covid-19 enfeksiyonu ve can kayıplarını önlemeyi başarmış olsa da, ağırlıklı olarak turizme dayanan ekonomileri büyük ölçüde yok oldu. Açık bir mesajları var, 'Covid-19 aşısına ihtiyacımız var ve onlara şimdi ihtiyacımız var'" sözlerini kaydetti.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ile görüşme Aşı üretiminde ve dağıtımında ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu ifaden eden Ghebreyesus, önümüzdeki hafta, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr Ngozi Okonjo-İweala ile Covid-19 aşı üretimini artırmak için görüşeceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR