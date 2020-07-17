DSÖ'den Afrika ülkelerine "Kovid-19" uyarısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki mültecilerin yüzde 26'sını barındıran Sahra Altı Afrika ülkelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki mültecilerin yüzde 26'sını barındıran Sahra Altı Afrika ülkelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyardı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yayımladığı mesajında, mültecilerin ve yerinden edilenlerin Kovid-19'a karşı en korumasız ve çaresiz kesim olduğunu belirtti.

Dünyada şiddet ve çatışmalar nedeniyle mülteci olanların yüzde 26'sının ve bunun yanı sıra 19 milyon yerinden edilen kişinin Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşadığına işaret eden Moeti, kamplar gibi kalabalık ve kıt kaynakların bulunduğu yerlerde hijyen ve mesafe kurallarının uygulanmasının zor olabileceğini ifade etti.

Moeti, kriz süresince tüm ülkelerin ve ortaklarının bu çaresiz kesime daha fazla yardım etmesinin barış, eşitlik ve uluslararası güvenliğin yararına olduğunu kaydetti.

"Worldometer" sitesinin verilerine göre, kıtadaki vaka sayısı 668 bini geçerken, ölü sayısı da 14 bin 400'ü aştı.

Kaynak: AA