DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında 2024'e kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin yakalanamayacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında 2024'e kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin yakalanamayacağı uyarısında bulundu.

Güney Afrika Tıp Enstitüleri Başkanı Flavia Senkubuge, DSÖ toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle dünyanın yeni vaka artışıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe 2024'e kadar kıtanın yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Senkubuge, "Tüm dünya ortak çalışmazsak bundan kurtulamayacağız." dedi.

Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 20'sinde toplam nüfusun en az yüzde 10'unun aşılanabildiğini aktaran Senkubuge, sadece 10 ülkede ise nüfusun en az yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydetti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Afrika'ya gönderilen çok sayıda aşının boşa gittiğine dair iddiaları reddederek şimdiye kadar Afrika'ya 434 milyon aşı gönderildiğini ve bunun sadece 910 bininin tarihi geçtiği için kullanılamadığını vurguladı.

Bilim insanlarından Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron için korkutan senaryo: Mart ayından sonra yaygınlaşabilir

Bilim insanlarından Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron için korkutan senaryo: Mart ayından sonra yaygınlaşabilir

 İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

 Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title