DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri koronavirüsle mücadelede alınan yasak ve önlemlerin gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek bu durumun vaka ve can kaybı sayısını yeniden artırabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri koronavirüsle mücadelede alınan yasak ve önlemlerin gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, bu durumun vaka ve can kaybı sayısını yeniden artırabileceği uyarısında bulundu. Covid-19'dan en çok etkilenen Çin ve Almanya gibi ülkeler geçtiğimiz günlerde karantina kurallarını kademeli olarak hafifletmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com