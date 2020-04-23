DSÖ: Covid-19'a yoğunlaşılması sebebiyle Afrika'da sıtmadan ölenlerin sayısı 2 katına çıkabilir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsle mücadelenin başlaması sonrası diğer hastalıklara karşı alınan önlemlerin ihmal edilmesi sebebiyle bu sene Sahra altı Afrika'sında sıtma vakalarının iki katına çıkarak 750 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsle mücadelenin başlaması sonrası diğer hastalıklara karşı alınan önlemlerin ihmal edilmesi sebebiyle bu sene Sahra altı Afrika'sında sıtma vakalarının iki katına çıkarak 750 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu. 2019 yılında Afrika ülkelerinde 213 milyon kişide sıtma görülmüş ve 360 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com