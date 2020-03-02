DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

02.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:10

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.



Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle