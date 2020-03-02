DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi
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DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.

02.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:10
DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.


Ghebreyesus, DSÖ'nün 'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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