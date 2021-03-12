DSÖ, Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Harris, AA muhabirinin, DSÖ'nün Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımının onayın ne zaman vereceğine ilişkin sorusuna, "(DSÖ aşı) takip sistemine bakarsanız, (Sinovac'ın) süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. (Sinovac aşısı) şu an değerlendirmelerin (incelemelerin) son aşamasında." yanıtını verdi.

Sözcü Harris, aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde DSÖ'nün çok kısa zamanda Sinovac aşısını da acil kullanım listesine ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar (bu kararı) bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiçbir neden yok"

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok." dedi.

Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." bilgisini verdi.

Danimarka, Norveç, İzlanda, İtalya, Romanya ve son olarak da Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

DSÖ, 10 Şubat'ta, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık'ta da Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ