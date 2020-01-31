DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

31.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:02

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.