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DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

31.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:02
DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

, koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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