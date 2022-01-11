DSÖ: "Bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var" - Haberler
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DSÖ: "Bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var"

DSÖ:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunu belirterek yeni aşı tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç olduğunu belirterek yeni aşı tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için oluşturulan Covid-19 Aşı Teknik Danışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşılara dair uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Covid-19'a karşı hatırlatma dozu uygulamanın, ortaya çıkan mutasyonlara karşı uygun bir strateji olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması olası değildir" denildi.

"ENFEKSİYON VE BULAŞMANIN ÖNLENMESİNDE YÜKSEK ETKİSİ OLAN COVİD-19 AŞILARINA İHTİYAÇ VAR"

Elde edilen ön verilerin, mevcut aşıların şu anda dünya çapında yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan kişilerde Covid-19 hastalığını önlemede daha az etkili olduğunu gösterdiği, ancak aşıların özellikle şiddetli hastalığa karşı koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Aşıların insanları yalnızca ağır şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyon ve bulaşmayı önleyebilecek ve hatırlatıcı doz ihtiyacını azaltmak için yeni aşı geliştirilmesi tavsiye edildi. Açıklamada, "Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi.

(Melike Yazır/İHA)

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