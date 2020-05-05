DSÖ: Bu virüs uzun süre bizimle olacak, panzehiri küresel dayanışma
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün panzehrinin "ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak" uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün panzehrinin "ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak" uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com