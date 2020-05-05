DSÖ: Bu virüs uzun süre bizimle olacak, panzehiri küresel dayanışma

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün panzehrinin "ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak" uyarısında bulundu.