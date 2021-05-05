DSÖ, Berlin'de yeni "salgın istihbarat" merkezi kuruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, merkezin, Almanya'nın başkenti Berlin'de kurulacağını ve dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarıyla çalışacaklarını söyledi.

Ghebreyesus, merkezin kurulması için çalışmaların geçen yıldan bu yana devam ettiğine dikkati çekerek "Kovid-19'un derslerinden biri de liderlerin bilinçli halk sağlığı kararları vermelerine yardımcı olmak için dünyanın veri analizinde önemli bir sıçrama yapmaya ihtiyaç duymasıdır." ifadesini kullandı.

Toplantıya video-mesaj yoluyla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Mevcut Kovid-19 pandemisi bize, (gelecekteki) pandemi ve salgınlara karşı birlikte mücadele etmemiz gerektiğini öğretti." dedi.

Merkel, Berlin'de DSÖ kontrolündeki yeni merkezin çeşitli devlet, akademik ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla küresel salgınları önleme platformu olacağına işaret etti.

Salgına karşı mücadelede yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilerin potansiyellerinden yararlanılması, çeşitli veri kaynaklarının birleştirilmesi ve birden çok disiplinde iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Daha iyi veri ve daha iyi analitik, daha iyi kararlar almamızın önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi ve salgın risklerinin dünyanın neresinde olursa olsun mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Spahn, pandemi ve salgın istihbaratı, gözetimi ve analitik yeni metodoloji için kurulan yeni küresel merkezin, ilk yıl için bütçesinin 30 milyon avro olacağını belirtti.

Jens Spahn, merkezin pandemi ve salgın risklerini önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, hazırlık yapmak ve bunlara yanıt vermek için küresel bir merkez olacağını söyledi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Paydaşlarımız arasında güven inşa etmeyi amaçlıyoruz. Merkez, bir inovasyon (yenilik) merkezi olacak." diye konuştu.

Ryan, merkezin neden Cenevre'de kurulmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Bu, yeni bir bürokrasi yaratmak için değil, ortaklarımızla dinamik olarak etkileşim kurmak için." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ