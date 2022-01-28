DSÖ, Batı Pasifik Direktörü Kasai'ye ilişkin "ırkçılık" iddialarını incelediğini açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, örgütün Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai'nin "çalışanlarına ırkçı muamelede bulunduğuna ve görevi kötüye kullandığına" ilişkin basında çıkan iddiaları araştırdığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, örgütün Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai'nin "çalışanlarına ırkçı muamelede bulunduğuna ve görevi kötüye kullandığına" ilişkin basında çıkan iddiaları araştırdığını bildirdi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Jasareviç, toplantıya katılan gazetecilerin Kasai hakkında dün yayılan iddialara ilişkin sorularını cevaplandırdı.
Jasareviç, "Söz konusu iddialardan haberdarız ve iddiaların takibi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.
DSÖ Bölge direktörlerinin bölgeye bağlı ülkelerce seçildiğini hatırlatan Jasareviç, Kasai'nin ceza gerektiren bir eylemde bulunduğunun saptanması durumunda Bölge Direktörlüğü ve Genel Direktörlüğün gerekli işlemleri yapacağını vurguladı.
Dün, DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi Kasai'nin, çalışanlarına yönelik ırk ayrımcılığında bulunarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmişti.