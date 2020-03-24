DSÖ Başkanı'ndan Gençlere Uyarı: 'Yenilmez Değilsiniz'
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlere bir kez daha sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.
24.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:47
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlere bir kez daha sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi. DSÖ başkanı ayrıca, gençlerin de risk altında olduğunun uyarısını yaptı
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Kaynak: DailyMotion.com