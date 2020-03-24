DSÖ Başkanı'ndan Gençlere Uyarı: 'Yenilmez Değilsiniz' Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlere bir kez daha sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlere bir kez daha sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi. DSÖ başkanı ayrıca, gençlerin de risk altında olduğunun uyarısını yaptı Kaynak: DailyMotion.com