Dso Başkanı Keçeci Güven Tazeledi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, meclis üyelerinin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

DTB'de 4 Nisan'da gerçekleştirilen meclis üyesi seçimlerinin ardından organ seçimleri yapıldı. Oda Meclisi, yaptığı ilk toplantıda, meclis başkanı ile yönetim kurulu başkanı ve üyelerini seçti.

Yapılan oylamalar sonucunda Meclis Başkanlığına Mehmet Tosunoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına da Müjdat Keçeci tekrar seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ayhan Doğrar, Okan Konyalıoğlu, Kemal Filiz, Mehmet Boyar, Mehmet Cillov, Samet Gündüz, Selim Kasapoğlu ve Güven Dokumacı seçildi.

Keçeci, seçimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kendilerini bu göreve tekrar layık gören tüm üyelere teşekkür etti.