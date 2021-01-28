DSO Başkanı Keçeci'den Romanya'daki vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması
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DSO Başkanı Keçeci'den Romanya'daki vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması

28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:33
DSO Başkanı Keçeci'den Romanya'daki vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, en önemli ihracat pazarlarından olan Romanya'da uygulamaya sokulan vergi düzenlemesiyle Türkiye'deki şirketler tarafından kesilen faturaların Romanya'daki şirketlerin vergi hesaplarında gider olarak kabul edilmeyeceğini belirterek...

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, en önemli ihracat pazarlarından olan Romanya'da uygulamaya sokulan vergi düzenlemesiyle Türkiye'deki şirketler tarafından kesilen faturaların Romanya'daki şirketlerin vergi hesaplarında gider olarak kabul edilmeyeceğini belirterek bu durumun ihracatı olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada Romanya'nın Avrupa Konseyinin bir kararını gerekçe göstererek ocak ayından itibaren yeni vergi düzenlemesini yürürlüğe koyduğunu bildirdi.

"Yeni düzenlemeyle Türkiye'deki şirketler tarafından kesilen faturalar Romanya'daki şirketlerin vergi hesaplarında gider olarak kabul edilmeyecek. Bu durum ihracatımızı olumsuz etkileyecek." ifadelerini kullanan Keçeci, bu ülkeye geçen yıl 79 milyon dolarlık ihracat yapan Denizlili sanayicinin de gelişmeyi kaygıyla izlediğini belirtti.

Keçeci, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Romanya, Türkiye'den geçen sene 3 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yaptı. Konum olarak da bize yakınlığı sebebiyle dış ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu bir pazar. Yapılan bu düzenleme, sadece mevcut pazarımızı ve ihracat ilişkimizi olumsuz etkilemekle kalmayacak aynı zamanda rekabet şansımızı düşürerek potansiyel ihracatımıza da zarar verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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