DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi
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DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi

DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan onaylanmış Kovid-19 aşılarının dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan onaylanmış Kovid-19 aşılarının dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini bildirdi.

Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında "kırılganlığının" devam ettiği ve "uluslararası seyahatlerden kaçınılması gerektiği" uyarısında bulundu.

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısında, dikkatli olmaya devam etmeli ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmeli veya bundan kaçınmalıyız." diyen Kluge, Avrupa kıtasında bazı bölgelerde görülen artışların hızla yayılabileceğine dikkati çekti.

Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantının şu anda DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 26'sında tespit edildiğini aktaran Kluge, ancak aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Kluge, Avrupa'da Kovid-19'a karşı uygulanan onaylanmış tüm aşıların, dolaşımda olan ve endişeye neden olan tüm Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının azaldığını görmek konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını belirten Kluge, "Doğru yönde ilerliyoruz ancak dikkatli olmalıyız. Salgın henüz bitmedi." uyarısı yaptı.

Kluge, Avrupa bölgesinde nüfusun yüzde 23'üne bir doz Kovid-19 aşısı uygulandığını, nüfusun yüzde 11'ine ise iki doz aşı yapıldığını belirterek, "Aşılar tünelin sonunda ışık olabilir ama bu ışık bizi kör etmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ 6 aşının acil kullanımına onay vermişti

DSÖ, 7 Mayıs'ta Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, böylelikle 6 Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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