DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: "Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim"
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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: "Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim, bu anlamda Dünya Sağlık Örgütüyle Türkiye'nin büyük bir iş birliğinde olacağına emin olabilirsiniz.

10.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:22

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim, bu anlamda Dünya Sağlık Örgütüyle Türkiye'nin büyük bir iş birliğinde olacağına emin olabilirsiniz." dedi.

Kluge, beraberinde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, DSÖ Gaziantep Ofis Lideri Mahmoud Daherçiş ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Burada Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi tarafından karşılanan heyet, daha sonra uluslararası yardım kuruluşlarından gelen tıbbi malzemelerin Suriye'ye dağıtımını gözlemledi.

Kluge, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlattı.

DSÖ Avrupa Ofisi ve Türkiye arasında büyük bir iş birliği başlatacaklarını belirten Kluge, "Türkiye'ye hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Birleşmiş Milletlerin misyonuna, yetki alanlarına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Dün Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile bir anlaşma imzaladık, İstanbul'da acil durumlarda çalışacak yeni bir ofisle ilgili olarak. Bu da Türkiye'nin sahip olduğu çok büyük acil durum potansiyelinin göstergesi. ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa bölgesinde sağlık açısından üstlenmekte olduğu rolün göstergesi. Türkiye'deki Kovid-19 durumunun değerlendirildiği bilim kurulu toplantısına da katıldım." dedi.

Kluge, Kilis'te ve Gaziantep'te gün içerisinde temaslarda bulunduğunu ve buralardaki Suriyelilere yönelik sağlık hizmeti veren doktor ve hemşirelerle görüştüğünü aktararak, "Göçmen sağlık eğitim merkezini ziyaret ettim oradaki doktorlarla ve hemşirelerle görüştüm ve onların sundukları sağlık hizmetleriyle burada yaşayan Suriyeli göçmenlere kültürel anlamda uygun bir şekilde bu sağlık hizmetlerini sağlayacaklarını gördüm. Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim bu anlamda Dünya Sağlık Örgütüyle Türkiye'nin büyük bir iş birliğinde olacağına emin olabilirsiniz." ifadeleri kullandı.

"Sınır ötesi merkezlerin açık kalması lazım"

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, gazetecilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto etmesinin ardından nasıl bir yol izleneceğini sorması üzerine, konuyla ilgili endişeli olduklarını söyledi.

Güvenlik konseyinin konuyla ilgili bir karara varacağını ifade eden Cutts, "Birleşmiş Milletlerde insani yardım kanadında çalışan bizler gerçekten de bu konuda çok ısrarcıyız ve yeni yapılacak olan yönergenin ve alınacak olan kararların bir parçası olmasını bu iki sınır ötesi merkezinde açık kalmaya devam etmesi konusunun savunuculuğunu yapıyoruz. Dün İdlib bölgesindeki ilk onaylanmış Kovid-19 vakası ile karşılaştık. Biliyorsunuz bunun için bunun gibi insani yardım yapan sınır ötesi merkezlerin açık kalması lazım, zaten bu da bu düşüncemizi destekleyen nitelikte yani bu yapılan yardımı azaltmak için hiç uygun bir zaman değil aksine arttırılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: 'Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilendim'

Kaynak: AA

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