DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru
Haberler » Dünya » DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru - Haber

DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Avrupa’da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyan kadınların yarısından fazlasının geç teşhis mağduru olduğunu ortaya koydu.

28.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26
DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru

'ne (DSÖ) göre, 'da AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyan kadınların yarısından fazlasının geç teşhis mağduru olduğunu ortaya koydu.


DSÖ ve Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından birlikte hazırlanan araştırma, virüsü taşıdığı belirlenen ve özellikle 40'lı yaşlarda olan kadınların geç teşhis yüzünden bağışıklık sistemlerindeki çöküşün de başladığını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et