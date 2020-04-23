DSÖ: Avrupa'da Covid-19 nedenli ölümlerin yarısı huzur evlerinde görüldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge, kıtada yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının huzur evlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kluge, Türkiye'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin artmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.
23.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:19
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge, kıtada yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının huzur evlerinde gerçekleştiğini açıkladı.
Doktor Kluge bu durumun "hayal bile edilemeyecek büyük bir trajedi" olduğunu belirterek Türkiye'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin artmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com