DSÖ: Avrupa'da Covid-19 nedenli ölümlerin yarısı huzur evlerinde görüldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge, kıtada yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının huzur evlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kluge, Türkiye'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin artmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge, kıtada yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının huzur evlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Doktor Kluge bu durumun "hayal bile edilemeyecek büyük bir trajedi" olduğunu belirterek Türkiye'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin artmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle