DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge Suriye sınırında
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DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge Suriye sınırında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge ile beraberindeki heyet Suriye sınırındaki Kilis Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye'ye gönderilen yardımlar için düzenlenen törene katıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge Suriye sınırında
10.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge ile beraberindeki heyet Suriye sınırındaki Kilis Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye'ye gönderilen yardımlar için düzenlenen törene katıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge beraberinde Birleşmiş Milletler (BM - OCHA) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, UNOCHA Türkiye Ülke Ofis Lideri ve Suriye Krizi için Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu Koordinatörü Markus Werne ve Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Ofis Lideri Dr Mahmoud Daher ile birlikte Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ile yetkililer tarafından karşılandı. DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge, burada yaptığı kısa konuşmada, bölge direktörü olarak Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda Covid 19'dan sona uluslararası bir ziyaretimdir. Türkiye ile işbirliğine benim ne kadar bağlı olduğumu gösteriliyor. ve hiç kimseyi geride bırakmamak, onun için buraya geldim. Sınıra geldim, bu gelişimden çok gurur duyuyorum" dedi.

İlk resmi ziyareti Türkiye'ye

Daha sonar Öncüpınar Sınır Kapısı içerisinde yetkililerden yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra ise yürüyerek BM tarafından gönderilecek yardım tırlarının bulunduğu alana geçti. Burada gönderilecek tıbbı ve ihtiyaç malzemelerini inceleyen DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Kluge, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ifade ederek, "Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Ofisi ile büyük bir işbirliği başlatıyoruz. Türkiye'ye Dünya Sağlık Örgütü hemde BM'nin misyonuna yetki alanlarına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum, işbirliği için, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile birlikte bir anlaşma imzaladık. İstanbul'da acil durum hazırlığı için çalışacak, bir ofis açılmasını sağlayacağız. Buda Türkiye'nin sahip olduğu çok büyük acil durum afet anlamındaki potansiyelin göstergesidir. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa bölgesindeki sağlık açısından üslenmekte olduğu rolün göstergesidir. Aynı zamanda Covid 19 ile ilgili olarak bilim kurulunun toplantısına da katıldım. Türkiye'deki bu anlamda durumu değerlendirdim. BM. geride hiç kimse kalmasın diye bir misyonu var, buraya da onun için geldim. Mark Cutts bunun için burada destek vermek için geldi" dedi.

Suriye'ye BM yardımlarının veto edilmesi

Gazetecilerin BM yardımlarının veto edilmesi ile ilgili sorularıına cevap veren UNOCHA Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, "Biz bu konuda endişeliyiz. Bildiğiniz gibi güvenlik konseyi, konuyla ilgili bir karara varacak ama, BM insani yardım kanadında çalışan bizler, gerçekten bu konuda çık ısrarcıyız. Sınırın ötesindeki iki merkezinde açık kalması ve devam etmesi konusunu savunuculuğunu yapıyoruz. dün İdlip bölgesinde Covit 19 vakası ile karşılaştık. Sınır ötesi merkezilerin açık kalması gerekiyor. Buda düşüncemizi destekleyen niteliktedir. Yardımların engellenemisi hiç uygun bir zaman değildir. Yapılan bu yardımı azaltmanı, aksine yardımların attırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aynı soruyla ilgili Avrupa Bölgesi Direktörü Kluge ise, "Dünya sağlık örgütünün misyonunda hiç kimseyi geride bırakmamak var, bunun sürmesi için çaba gösteren herkese gerçekten minnettarım" cevabını verdi.

Daha sonra 30 araçlar BM tarafından Suriye'ye gönderilen yardımlar törenle uğurlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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