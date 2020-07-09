DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Sağlık Bakanı Koca ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Sağlık Bakanı Koca ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne zaman biteceğini bilmediklerini belirterek, "Aşıyı sihirli değnek gibi görüyoruz.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Sağlık Bakanı Koca ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
09.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne zaman biteceğini bilmediklerini belirterek, "Aşıyı sihirli değnek gibi görüyoruz. Önemli olan aşı geliştirildikten sonra bunun adil ve hakkaniyetli şekilde dağıtılması olacaktır." ifadesini kullandı.

Yakasına DSÖ ve Türk bayrağı rozeti takan Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kovid-19 sürecini değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Kluge, DSÖ'nün, Kovid-19'a karşı güçlendirilmiş tanı, tedavi ve aşıların geliştirilmesini koordine etmek ve hızlandırılmasını sağlamak için Türkiye dahil üye devletlerle çalıştığını anımsatarak, "Bizler de fiziksel mesafe, el hijyeni, öksürürken ağzımızı kapatma, hastayken evde kalma, uygun her durumda maske takma ve güvenilir kaynaklardan bilgi alma gibi işe yaradığını bildiğimiz tüm önlemlere odaklanmalıyız." dedi.

Bazı önlemlerin haziran ortasında gevşetilmesinden sonra Türkiye'de de diğer ülkeler gibi vakalarda ve hatta hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne değinen Kluge, "Şimdi yeniden düşük seviyelere dönüyoruz ancak bunu sürdürmenin en önemli yolları tedbirli olmak, izleme ve önerilen azaltma önlemlerine harfiyen uymanın yanı sıra test, temas takibi ve tedavi konusundaki güçlü kapasitedir." diye konuştu.

Kluge, Türkiye'de salgının ilk zirve noktasıyla başa çıkılmasını sağlayan tüm yaklaşımların, salgın küresel çapta tehdit olmaya devam ederken güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "(Herkes güvende olana dek kimse güvende değildir) yaklaşımını sonuna kadar benimsemeliyiz." ifadesine yer verdi.

Influenza (H1N1) mevsimi sonbaharda özellikle yaşlıların karşılaşacağı yüksek risklerin ele alınması için hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Kluge, "Türkiye'nin bugüne kadar yaşlılar arasındaki düşük Kovid-19 ölüm oranı başarısını sürdürebilmek için grip aşıları, enfeksiyon önleme ve kontrol gibi hedefe yönelik müdahalelere ihtiyacımız var." dedi.

Kluge, "Üçüncü mesajım ise DSÖ, Türkiye'nin ve sizlerin daimi sağlam dostu, ortağıdır. Böylesi bir acil sağlık durumunda ve Türkiye'de yaşayanların gelecekteki sağlığını ve refahını inşa etmede Türkiye'nin daimi dostu olarak yanınızdayız. " mesajını paylaştı.

"DSÖ, Türkiye'nin sarsılmaz ortağı olmaya devam edecek"

Hans Kluge, DSÖ'nün kriz sürecinde Türkiye'yi daima desteklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"DSÖ, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ülkenin kriz durumlarında hazırlığını ve cevap planlarını geliştirmek, daha iyi testler, sürveyans ve tedavi için klinik kapasitelerin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitimi, risk iletişimi ve toplumla iş birliği stratejilerinin uygulanması, kişisel koruma ekipmanları ihtiyacı konusunda mülteci kamplarının desteklenmesi ve halka psikolojik destek sağlanması konusunda yakın şekilde çalışmaktadır. Bu iş birliği, Alman hükümetinin cömert desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu gibi kardeş kurumlarımız sayesinde gerçekleşmiştir. DSÖ, 60 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de varlığını sürdürmektedir. Cömert şekilde ev sahipliği yaptıklarınıza ve Türk halkına sağlık ve refah ulaştırmada sarsılmaz ortağınızız ve ortağınız olmaya devam edeceğiz."

"Önemli olan, aşı geliştirildikten sonra adil ve hakkaniyetli şekilde dağıtılması"

Kluge, salgının bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, 120 civarında aşı adayının bulunduğunu ve 12'den fazla klinik çalışmanın devam ettiğini aktardı.

En iyiyi umut edip, en kötüsüne karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Kluge, "Önemli bir nokta var ki aşıyı sihirli değnek gibi görüyoruz. Önemli olan aşı geliştirildikten sonra bunun adil ve hakkaniyetli şekilde dağıtılması olacaktır." ifadesini kullandı.

Kluge, bazı ülkelerin, krizin en başında kişisel ekipman ve koruyucu konusunda dayanışmadan uzak tutum sergilediğine şahit olduklarını aktararak, "Krizin aşılması için aşının ve diğer bütün çözümlerin adil şekilde uygulanması gerekiyor." dedi.

Öte yandan, Kovid-19'un tedavisine ilişkin yapılan çalışmalardan alınan sonuçların, düşük düzeylerde Deksametazon'un 3'te 1 ölüm oranlarını düşürdüğünü söyleyen Kluge, "Bu hastalığın ağır seyrettiği hastalarda uygulansa bile başarılı sonuçlar almamızı sağladı." diye konuştu.

Kluge, Türkiye'nin de tedavi algoritmaları ve yeni teknolojiler üzerinde kendi çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Türkiye'nin hidroksiklorokin konusundaki uygulamalarının sonuçlarını almayı dört gözle bekliyoruz. Bu pandeminin henüz bittiğini düşünmüyorum. Uzun bir süre alabilir. Gerçekçi olmak gerekirse ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bir endemik duruma dönüşebilir çünkü koronavirüs ailesindeki diğer virüsler de şu anda böyle bir pozisyondalar. Burada önemli olan nokta, işe yaradığını bildiğimiz önlemlere devam edelim."

(Bitti)

Kaynak: AA

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