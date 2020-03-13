DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Avrupa, Güncel

DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

13.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:30
DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen Kovid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi." dedi.

Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Dünyanın sadece Kovid-19'a odaklandığına işaret eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, bununla beraber sıtma, AIDS ve daha pek çok hastalıkla günlük mücadele veren ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın hastalıkların insanlığın "ortak düşmanı olduğu" mesajını verdi, ayrıca ülkelerin Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için "virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri" gerektiğini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Kovid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Kovid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini, virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." şeklinde konuşmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen Muhterem Nur
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 21:18:30. #1.15#