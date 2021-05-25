DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" 2021 ödülünü verdi
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DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" 2021 ödülünü verdi

DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 2021 ödülünü verdi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldü.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldü.

Cenevre merkezli DSÖ'nün resmi internet sitesinde, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" 2021 ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

DSÖ, dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı, Avrupa bölgesinden Durgut'a da ödül verme kararı aldı.

Durgut, sigara ve nargile kullanımı başta olmak üzere, tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin mücadelesiyle tanınıyor.

DSÖ, her yıl düzenli olarak Avrupa, Amerika, Afrika, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere 6 bölgede "tütün kontrolü" alanındaki başarılı bireylere ve kuruluşlara "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ödülü veriyor.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla DSÖ tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" 2021 ödülünü verdi - Haberler
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