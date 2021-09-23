DSÖ: Afrika'ya aylık Kovid-19 aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı - Haberler
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DSÖ: Afrika'ya aylık Kovid-19 aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
DSÖ: Afrika'ya aylık Kovid-19 aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasına aylık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sevkiyatının 7 katından fazla artması gerektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasına aylık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sevkiyatının 7 katından fazla artması gerektiğini bildirdi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'ya ayda yaklaşık 20 milyon aşının gönderildiğini ancak bu rakamın yaklaşık 150 milyona çıkması gerektiği bilgisini paylaştı.

Moeti, Afrika nüfusunun yüzde 70'inin Eylül 2022'ye kadar aşılanması yönündeki hedefin yakalanması için kıtaya gönderilen aylık aşı miktarının 7 kattan fazla artması gerektiğine dikkati çekti.

Salgının uluslararası dayanışma ile önlenebileceğine işaret eden Moeti, "Bu süreç milyonlarca Afrikalı için yaşamla ölüm arasında bir durum. Bu nedenle sevkiyatlar için kaybedecek zaman yok." dedi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bine yaklaşırken vaka sayısı 8 milyon 270 bini aştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: DSÖ: Afrika'ya aylık Kovid-19 aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı - Haberler
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