DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
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DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını belirtti.

Yeni vakaların peş peşe 7. haftada da arttığına değinen Moeti, "Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı." ifadesini kullandı.

16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden 10'unda Delta varyantının görüldüğünü aktaran Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğini söyledi.

Moeti, Afrika'da yapılan aşının dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6'sına denk geldiğine işaret ederek kıtada sadece 16 milyon kişinin tam olarak aşılandığını kaydetti.

Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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