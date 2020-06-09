DSÖ Açıkladı: Covid-19 Vaka Sayısı Çok Kötüye Gidiyor
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DSÖ Açıkladı: Covid-19 Vaka Sayısı Çok Kötüye Gidiyor

Salgının daha erken başladığı ülkelerde alınan önlemlerle birlikte bir düşüş eğilimi görmeye başlamış olsak da virüsle daha geç karşılaşan ülkelerde bazı ciddi sorunların yaşandığı söylenebilir.

DSÖ Açıkladı: Covid-19 Vaka Sayısı Çok Kötüye Gidiyor
09.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:36

Salgının daha erken başladığı ülkelerde alınan önlemlerle birlikte bir düşüş eğilimi görmeye başlamış olsak da virüsle daha geç karşılaşan ülkelerde bazı ciddi sorunların yaşandığı söylenebilir. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 vaka sayısı hakkında bazı uyarılarda bulundu. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Covid-19 Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev alan Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamalarda yalnızca dün itibarıyla 136,000 vaka görüldüğünü, haziran ayının salgının gelişimi açısından en sert ay olduğunu vurguladı. Ghebreyesus açıklamasında "Salgının başlamasından bu yana altı ay geçti. Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırması için uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

"Salgının başlamasından bu yana altı ay geçti. Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırması için uygun bir zaman değil. Avrupa'da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hal alıyor."

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev alan diğer pek çok isim de bölgesel olarak düşüşlerin yaşanmasına karşın küresel anlamda artışların devam ettiğine ve tehlikenin ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor. Bu noktada yanlış adımların atılması, her şeyin en başa dönmesine ve daha sert sorunlara yol açabilir.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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