DSÖ Açıkladı: Asemptomatik Vakalar Koronavirüs Bulaştırır mı?
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DSÖ Açıkladı: Asemptomatik Vakalar Koronavirüs Bulaştırır mı?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik kişilerden koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ Açıkladı: Asemptomatik Vakalar Koronavirüs Bulaştırır mı?
11.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:52

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik kişilerden koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Asemptomatik vakalar koronavirüs bulaştırır mı? Detaylar haberimizde.

Asemptomatik Vakaların Koronavirüs Bulaştırma İhtimali Var mı?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, video konferans ile bir basın toplantısı düzenledi. Dr. Ghebreyesus, basın toplantısında asemptomatik hastalar ile ilgili açıklama yaptı. Bu açıklama ile birlikte COVID-19 taşıdığı halde herhangi bir belirti göstermeyen hastalardan koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Dr. Ghebreyesus, "Şubat ayının başından beri, asemptomatik kişilerin yeni tip koronavirüs bulaştırabileceklerini söyledik ancak asemptomatik bulaşmanın derecesini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu araştırma halen devam ediyor" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, dün konu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Kerkhove, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, elde ettikleri verilere göre yeni tip koronavirüsün asemptomatik hastadan başka bir kişiye bulaşmasının çok nadir olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Tamindir

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