Dsö: 5 Yaşından Küçükler Ekran Önünde Günde Bir Saatten Fazla Zaman Geçirmemeli

Dsö: 5 Yaşından Küçükler Ekran Önünde Günde Bir Saatten Fazla Zaman Geçirmemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaşından çocukların ekran karşısında günde bir saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncaları konusunda uyarıda bulundu

Dsö: 5 Yaşından Küçükler Ekran Önünde Günde Bir Saatten Fazla Zaman Geçirmemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaşından küçük çocukların ekran karşısında günde bir saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncaları konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ ilk defa 5 yaş altı çocukların sağlığı konusunda bir kılavuz yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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