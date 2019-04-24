Dsö: 5 Yaşından Küçükler Ekran Önünde Günde Bir Saatten Fazla Zaman Geçirmemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaşından küçük çocukların ekran karşısında günde bir saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncaları konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ ilk defa 5 yaş altı çocukların sağlığı konusunda bir kılavuz yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle