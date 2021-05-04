DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı

DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak su kuyularını kapatmaya gelen DSİ yetkilileri ile köylü arasında arbede çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak su kuyularını kapatmaya gelen DSİ yetkilileri ile köylü arasında arbede çıktı.

Edinilen bilgiye göre DSİ yetkilileri kaçak kuyuları kapatmak için ilçeye bağlı Soysallı mahallesine geldi. Kaçak kuyuları kapatmak üzere olan yetkililer ile köylü arasında arbede çıktı. Güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen mağdur olduklarını söyleyen köylüler ile yetkililer arasında tartışma başladı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle köylüler bir süre sonra dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cyle Larin Gökhan Gönül Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:40:58. #1.15#

title