DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
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DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) Kısmalı Karakolu Mevkisi kanal yanında bulunan yollarda çalışma yapmak için uzun süre izin alamayan Turgutlu Belediyesi, gerekli izinlerin gelmesinden sonra çalışmalara başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) Kısmalı Karakolu Mevkisi kanal yanında bulunan yollarda çalışma yapmak için uzun süre izin alamayan Turgutlu Belediyesi, gerekli izinlerin gelmesinden sonra çalışmalara başladı.

Ova yolları üzerinde asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam eden Turgutlu Belediyesi, Kısmalı Karakolu Mevkisi kanal yanındaki yolların asfaltlanması için çalışmalara başladı. Vatandaşların en fazla sorun yaşadığı bölgelerden biri olan ve DSİ sorumluluğuna ait kanal yanındaki yollarda bürokratik sürecin tamamlanmasının hemen ardından çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Selvilitepe Mahallesi Büşra, Peker, Akçakoyunlu, Mehmetçik, Dalgıç ve Bilge Sokaklarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Camiönü Kırgız Sokakta yol yenileme, Turgutlar Yolu üzerinde parke ve bordür döşeme çalışmalarına ise devam ediliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte ilk olarak kanal yanındaki yollarda başlayan çalışmaları inceledi. Ardından Selvilitepe Mahallesinde asfalt serim çalışmalarının tamamlandığı sokaklar ile çalışmaların devam ettiği Kırgız Sokak ve Turgutlar Yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın ve ekibi çalışmaların son durumu hakkında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan bilgi aldı.

Ova yollarımızda hedefimizin yüzde 60'ını tamamladık

Başkan Çetin Akın kanal yolunda başlayan ve kent merkezinde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Çalışmalara başladığımız ilk yıl için ova yollarıyla ilgili 70 kilometrelik asfaltlama sözü vermiştik. Bu sözümüzü şu anda yüzde 60 seviyelerinde gerçekleştirdik. Kanal üzerindeki yolların sorunları ise oldukça önemliydi. Söz konusu bu güzergahtaki yollarla ilgili gerekli izinleri aldıktan sonra bugün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Merkez mahallelerimizde asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarımıza da kendi imkanlarımızla bir yandan devam ediyoruz. Turgutlu'muzun yıllarca yaşadığı problemleri, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle sevinçlenerek çözmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun" - MANİSA

DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DSİ'ye ait yollarda Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı - Haberler Ekonomi
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