DSİ'ye ait sel kapanından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün sel kapanı inşaatından demir çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün sel kapanı inşaatından demir çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirçevre Mahallesi'ndeki sel kapanı inşaatından 6 metre uzunluğundaki 50 inşaat demirinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde, hırsızlık olayının R.Y. ve E.P. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA